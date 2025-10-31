Crisi demografica l' allarme del prof Dalla Zuanna | Più pensionati che lavoratori nel 2045 sistema produttivo a rischio
Nel 2045 in Veneto ci saranno 79 over 65 ogni 100 potenziali lavoratori. Oggi il rapporto è 43 a 100. Basterebbe questo dato per far scattare l'allarme in ambito lavorativo e non solo. Qui si ragiona e si scruta all'orizzonte un ribaltamento demografico che cambierà volto al mercato del lavoro e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Continua trend calo #disoccupazione (dal 13,30% a novembre 2014 a 6,1% a settembre 2025) Globalizzazione, crisi demografica e riv. tecnologica spiegano quello che accade Tra le ombre le difficoltà di assorbire giovani qualificati - X Vai su X
#AreeInterne: contro la crisi demografica, che in questi territori viaggia a velocità doppia rispetto alla media nazionale, occorre una strategia strutturale che rimetta al centro le zone rurali come motore di #coesione e #innovazione, garantendo a chi sceglie di r - facebook.com Vai su Facebook
Il Declino Demografico Italiano: Un Grido di Allarme Sociale ed Economico - Il crollo della natalità non è il frutto di una "crisi morale", ma il sintomo del fallimento di un sistema che non sostiene la genitorialità e mortifica (... Da agoravox.it
La crisi demografica in Brianza. Pochi giovani, tanti anziani. Futuro delle pensioni: allarme Inps - Prospettive pensionistiche fosche per i prossimi anni emergono dal panorama demografico tracciato dall’Inps e presentato ieri in Provincia nel Rendiconto sociale provinciale 2024. ilgiorno.it scrive
L’allarme degli industriali: "La glaciazione demografica è la vera sfida dell’Italia" - Aleotti, vicepresidente di Confindustria: entro il 2050 i giovani saranno solo l’11% "Bisogna agire subito, non basta dire “faremo“. Si legge su msn.com