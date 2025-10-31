Crisi demografica l' allarme del prof Dalla Zuanna | Più pensionati che lavoratori nel 2045 sistema produttivo a rischio

Padovaoggi.it | 31 ott 2025

Nel 2045 in Veneto ci saranno 79 over 65 ogni 100 potenziali lavoratori. Oggi il rapporto è 43 a 100. Basterebbe questo dato per far scattare l'allarme in ambito lavorativo e non solo. Qui si ragiona e si scruta all'orizzonte un ribaltamento demografico che cambierà volto al mercato del lavoro e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

