Crisi dell' automotive in Abruzzo il convegno con il sottosegretario D' Eramo l’europarlamentare Patriciello gli onorevoli Bagnai e Gusmeroli

Chietitoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 3 novembre, alle ore 17.45, a Pollutri, nella riserva naturale regionale Bosco di Don Venanzio, si terrà l'incontro “Crisi dell'automotive in Abruzzo”, organizzato dai dipartimenti regionali attività produttive e politiche del Mezzogiorno della Lega, coordinati rispettivamente da Francesco. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

crisi automotive abruzzo convegnoCrisi dell'automotive in Abruzzo, il convegno con il sottosegretario D'Eramo, l’europarlamentare Patriciello, gli onorevoli Bagnai e Gusmeroli - L'incontro è organizzato dai dipartimenti regionali attività produttive e politiche del Mezzogiorno della Lega, coordinati rispettivamente da Francesco Del Prete e Giuseppe Vaccaro. Si legge su chietitoday.it

LA CRISI DELL’AUTOMOTIVE IN ABRUZZO: IL 3 NOVEMBRE CONVEGNO LEGA - POLLUTRI – La crisi dell’automotive in Abruzzo al centro di un convegno di rilievo nazionale. Da abruzzoweb.it

Pd organizza convegno con soli uomini, è polemica in Abruzzo - E' polemica per un convegno organizzato dal Partito Democratico sull'automotive ad Atessa (Chieti) con soli relatori uomini. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Crisi Automotive Abruzzo Convegno