Crimini senza legge | quando il suicidio nasce in rete

Jay Taylor, tredici anni, era stato trovato dietro un supermercato, impiccato con una prolunga bianca. La fotocamera del telefono, ancora accesa, inquadrava il suo corpo: la morte in diretta era stata vista da decine di persone. Alcune, poco prima, gli avevano scritto come e quando farlo. Era il 17 gennaio 2022, e nel giro di pochi giorni la polizia di Gig Harbor, nello Stato di Washington, scoprì che si trattava di un suicidio insolito. Il ragazzo era stato manipolato e indotto a compiere il gesto estremo con indicazioni precise: la videocamera dello smartphone avrebbe dovuto riprendere anche il suo ultimo respiro e trasmettere tutto in diretta Instagram. 🔗 Leggi su It.insideover.com

