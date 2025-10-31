Cresce il livello di attenzione a Torino cosa prevedono le nuove ordinanze di vigilanza rafforzata | le zone coinvolte
Il prefetto Donato Cafagna ha adottato il provvedimento che estende fino al 31 gennaio 2026 a Torino le zone a vigilanza rafforzata di San Salvario, Barriera di Milano, Aurora, Vanchiglia, piazza Bengasi, giardini Maiocco, piazza Vittorio e corso Principe Oddone, nonché a Ivrea, ravvisando che. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Approfondisci con queste news
TURE ci prova fino alla fine ma ha la meglio O'Connor! Si sapeva che sarebbe stata tosta e cosi è stato. Ottimo avvio di Michele che tiene il ritmo dell'irlandese (3 pari). Dal settimo leg O'Connor cresce e Ture non riesce a giocare al livello della partita precede - facebook.com Vai su Facebook
Cresce il livello di attenzione a Torino, cosa prevedono le nuove ordinanze di vigilanza rafforzata: le zone coinvolte - Il prefetto Donato Cafagna ha adottato il provvedimento che estende fino al 31 gennaio 2026 a Torino le zone a vigilanza rafforzata di San Salvario, Barriera di Milano, Aurora, Vanchiglia, piazza Beng ... Come scrive torinotoday.it