Cresce il livello di attenzione a Torino cosa prevedono le nuove ordinanze di vigilanza rafforzata | le zone coinvolte

Torinotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prefetto Donato Cafagna ha adottato il provvedimento che estende fino al 31 gennaio 2026 a Torino le zone a vigilanza rafforzata di San Salvario, Barriera di Milano, Aurora, Vanchiglia, piazza Bengasi, giardini Maiocco, piazza Vittorio e corso Principe Oddone, nonché a Ivrea, ravvisando che. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cresce il livello di attenzione a Torino, cosa prevedono le nuove ordinanze di vigilanza rafforzata: le zone coinvolte - Il prefetto Donato Cafagna ha adottato il provvedimento che estende fino al 31 gennaio 2026 a Torino le zone a vigilanza rafforzata di San Salvario, Barriera di Milano, Aurora, Vanchiglia, piazza Beng ... Come scrive torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Cresce Livello Attenzione Torino