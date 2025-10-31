Crepe e crolli al cimitero | ora gli interventi

Dopo anni di attesa, incuria e segnalazioni da parte dei cittadini, sono iniziati i lavori di messa in sicurezza del cimitero di Opera. Un intervento atteso da tempo, reso necessario dai crolli, dalle infiltrazioni e dai cedimenti che avevano interessato diverse aree del camposanto. L'avvio dei cantieri, a pochi giorni dalla commemorazione dei defunti, rappresenta un segnale importante di attenzione da parte dell'amministrazione comunale verso uno dei luoghi più cari alla comunità operese. "Era un intervento non più rinviabile - dichiara il vicesindaco Pino Pozzoli -. Il cimitero versa in condizioni critiche da troppo tempo e ci siamo impegnati per dare una risposta concreta ai cittadini.

