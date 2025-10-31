Cremonese Juventus, Spalletti fa capire la sua mentalità: le dichiarazioni del mister in vista del match di Serie A. Nessun proclama, nessun volo pindarico. Solo lavoro, umiltà e la consapevolezza di dover ripartire da zero. Luciano Spalletti si è presentato alla Juventus e, nella sua prima conferenza stampa da allenatore bianconero, ha immediatamente tracciato la rotta: basta slogan, la risposta deve arrivare solo dal campo. Alla vigilia del suo debutto assoluto, in programma sabato sera a Cremona, il tecnico di Certaldo ha voluto abbassare la tensione e chiedere alla squadra massimo rispetto per l’avversario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cremonese Juventus, Spalletti fa capire la sua mentalità in vista del prossimo match di Serie A: «Non siamo nelle condizioni di poter essere presuntuosi. Basta slogan». E sulla possibile formazione…