Cremonese Juventus Spalletti fa capire la sua mentalità in vista del prossimo match di Serie A | Non siamo nelle condizioni di poter essere presuntuosi Basta slogan E sulla possibile formazione…
Cremonese Juventus, Spalletti fa capire la sua mentalità: le dichiarazioni del mister in vista del match di Serie A. Nessun proclama, nessun volo pindarico. Solo lavoro, umiltà e la consapevolezza di dover ripartire da zero. Luciano Spalletti si è presentato alla Juventus e, nella sua prima conferenza stampa da allenatore bianconero, ha immediatamente tracciato la rotta: basta slogan, la risposta deve arrivare solo dal campo. Alla vigilia del suo debutto assoluto, in programma sabato sera a Cremona, il tecnico di Certaldo ha voluto abbassare la tensione e chiedere alla squadra massimo rispetto per l’avversario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Come giocherà la prima Juventus di Spalletti: il modulo e le scelte per la Cremonese - facebook.com Vai su Facebook
Fiorentina Juventus Napoli Lecce Udinese Bologna Lecce Cremonese Bari - X Vai su X
Juve, Spalletti si presenta: "Il massimo è rientrare nel giro scudetto, non vedo perché mi debba accontentare" - Alla vigilia della sfida con la Cremonese, l'ex ct della Nazionale parlerà per la prima volta da allenatore bianconero: aggiornamenti in tempo reale ... Riporta corrieredellosport.it
Juventus, Spalletti: come giocherà a Cremona, ruolo Koopmeiners, modulo per il futuro e il "giro scudetto" - Le prime indicazioni di Spalletti alla Juventus: il debutto contro la Cremonese senza stravolgimenti, le indicazioni per il futuro e la rincorsa all’ambizione da ritrovare ... Scrive sport.virgilio.it
JUVENTUS - Parte l’era Spalletti: contro la Cremonese quote bianconere, i bookie puntano ancora sui gol di Vlahovic e Yildiz - L’avventura alla Juventus dell’ex ct azzurro inizia sul campo di una formazione imbattuta tra le mura amiche in campionato ma che in Serie A non ha mai vinto contro ... napolimagazine.com scrive