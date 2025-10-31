Pronostici Cremonese-Juventus: dal possibile marcatore agli ammoniti sul piatto della bilancia, ecco tutte le quote Prima insidia per la nuova Juve di Luciano Spalletti. Alla ricerca di quella continuità di rendimento dimostratasi una vera e propria chimera in questo primo scorcio di stagione, i bianconeri fanno visita ad una Cremonese assolutamente rinfrancata dalla vittoria con il Genoa. (LaPresse) – IlVeggente.it Pur avendo dalla sua i favori del pronostico, la ‘Vecchia Signora’ dovrà essere brava ad incanalare sin da subito la partita nei binari più congeniali alle proprie caratteristiche facendo leva sul maggior bagaglio tecnico a sua disposizione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Cremonese-Juventus: marcatore, tiri in porta e ammoniti