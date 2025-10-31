Cremonese Juve streaming LIVE e diretta tv | dove vedere la prima di Spalletti sulla panchina bianconera Tutti i dettagli

Cremonese Juve, la partita è valida per la decima giornata di Serie A. I bianconeri di Spalletti scenderanno in campo sabato 1° novembre. La Juventus è pronta a tornare in campo per il decimo impegno della stagione. Si tratta di una trasferta insidiosa, dove i bianconeri affronteranno la Cremonese in un match valido per la 10ª giornata del campionato di Serie A. L’attesa è altissima, poiché questa partita segna l’esordio ufficiale di Luciano Spalletti sulla panchina della Vecchia Signora. Dopo il primo allenamento diretto alla vigilia, il nuovo tecnico è chiamato subito a dare una scossa alla squadra e a cercare punti pesanti per la classifica, in una trasferta storicamente non semplice. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cremonese Juve streaming LIVE e diretta tv: dove vedere la prima di Spalletti sulla panchina bianconera. Tutti i dettagli

Scopri altri approfondimenti

#Thuram incognita, le condizioni per #Cremonese- #Juve. E #Brambilla si prende gli applausi - X Vai su X

? Briatore netto: "Juve come la Cremonese. Spalletti? Ora l'altro braccio. Sinner, solo da miserabile" - facebook.com Vai su Facebook

Cremonese – Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming - Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. Scrive generationsport.it

Cremonese-Juventus: orario e dove vederla in TV e streaming - Tutte le informazioni per seguire in diretta la 10^ giornata di Serie A. Secondo fantacalcio.it

Cremonese-Juventus dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni - La Juventus fa visita alla Cremonese in occasione della decima giornata di campionato: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming. Riporta ilbianconero.com