Cremonese Juve ritorno in azzurro per Spalletti | ecco quale sarà la maglia indossata dai bianconeri nel primo match del nuovo mister

Cremonese Juve, ritorno in “azzurro” per Spalletti: tutti gli aggiornamenti sulla divisa che indosseranno i bianconeri. Inizia ufficialmente un nuovo capitolo, una nuova era per la Juventus. La trasferta di Cremona di sabato sera (1° novembre) non sarà una partita come le altre: segnerà il debutto assoluto di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera. Dopo l’esonero di Igor Tudor e la parentesi vincente (ma ad interim) di Massimo Brambilla contro l’Udinese, tocca al tecnico di Certaldo prendere il timone di una squadra in cerca di certezze. E il suo esordio, per una strana coincidenza del destino, avverrà “in azzurro”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cremonese Juve, ritorno in “azzurro” per Spalletti: ecco quale sarà la maglia indossata dai bianconeri nel primo match del nuovo mister

Altri contenuti sullo stesso argomento

#Thuram incognita, le condizioni per #Cremonese- #Juve. E #Brambilla si prende gli applausi - X Vai su X

? Briatore netto: "Juve come la Cremonese. Spalletti? Ora l'altro braccio. Sinner, solo da miserabile" - facebook.com Vai su Facebook

Come giocherà la prima Juventus di Spalletti: il modulo e le scelte per la Cremonese - Lo suggeriscono la logica, il buon senso, i tempi cortissimi di inserimento, il polpaccio indolenzito di Thuram e la Juve “allenata bene” da Tudor, come Lucio ha sottolineato a Mila ... Secondo msn.com

CREMONESE - Nicola: "Affronteremo una Juventus diversa, ma vogliamo continuare a crescere" - "Incontriamo una squadra con un nuovo allenatore e, probabilmente, con un modulo diverso, ma noi vogliamo continuare il nostro percorso di crescita". Riporta msn.com

Cremonese Juve, Audero rivela un retroscena: «Potevo tornare in bianconero questa estate, ma è sfumato tutto per questo motivo!» - Le parole del portiere, ex dell’incontro, sul suo possibile ritorno in bianconero Nel corso di un’intervista rilasciata a Tut ... Riporta calcionews24.com