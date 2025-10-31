Cremonese Juve la partenza dei bianconeri da Torino | iniziata la prima spedizione targata Spalletti – VIDEO

di Marco Baridon Cremonese Juve, la partenza dei bianconeri dalla Continassa: i bianconeri viaggiano per il primo match dell’era Spalletti. (Inviato alla Continassa) – Il nuovo capitolo è ufficialmente iniziato. La Juventus di Luciano Spalletti è partita questo pomeriggio dalla Continassa in direzione Cremona, dove domani sera, sabato 1° novembre, andrà in scena l’esordio del nuovo tecnico sulla panchina bianconera. Dopo una sola, intensa giornata di lavoro, l’allenatore di Certaldo è partito con il resto della squadra. La #Juventus è partita dalla Continassa??? Domani c’è #CremoneseJuve, esordio per Luciano #Spalletti sulla panchina bianconera?????? @BaridonMarco pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cremonese Juve, la partenza dei bianconeri da Torino: iniziata la prima spedizione targata Spalletti – VIDEO

