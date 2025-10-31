Credeva di vivere il viaggio della vita ma l’hanno dimenticata su un’isola Il dramma assurdo di Suzanne Rees

Una vacanza da sogno trasformata in tragedia: è questa la storia di Suzanne Rees, un'ottantenne australiana ritrovata senza vita su una remota isola della Grande Barriera Corallina dopo essere stata dimenticata dalla nave da crociera su cui viaggiava. Suzanne, residente nel Nuovo Galles del Sud e appassionata di escursioni e giardinaggio, aveva scelto una crociera di 60 giorni intorno all'Australia a bordo della Coral Adventurer. Il costo? Circa 80.000 dollari a persona. Era soltanto la prima tappa del viaggio, sabato scorso, quando la nave ha fatto scalo a Lizard Island, un'isola situata a 250 chilometri da Cairns, nella parte settentrionale della Grande Barriera Corallina.

