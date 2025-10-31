Sbatti il??mostro in prima pagina. Che se poi di cognome fa La Russa, ed è figlio di Ignazio, il primo presidente del Senato di Fratelli d'Italia, fa ancora più dà notizia ed esporlo alla gogna mediatica in attesa di giudizio anche un filo di gusto al plotone d'esecuzione dei sedicenti antifascisti. Si tratta di un ragazzo di vent'anni, che si professa innocente e contro cui c'è la denuncia di una ex compagna di scuola che quaranta giorni prima si era svegliata senza ricordare nulla nel letto del giovane. È lui ad averle detto che avevano avuto un rapporto sessuale. La vicenda è tutta da chiarire, ma il verdetto della stampa alla quale sta sulle scatole Giorgia Meloni è già scritto, così come quello dei partiti all'opposizione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Creano il mostro ma poi nessuno chiede scusa