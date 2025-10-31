Crastatone inizia la grande festa La castagna regina della montagna
Si accendono questa sera all’imbrunire nel centro storico di Piancastagnaio i fuochi di strada e luci nei punti più significativi del paese, in occasione dell’inizio della cinquantottesima edizione del “ Crastatone ”, la più antica e partecipata festa Amiatina in onore della castagna. Un fine settimana nel quale si incontreranno la gastronomia locale, le iniziative e l’accoglienza da parte del Magistrato delle contrade con le sue antiche contrade di Borgo, Castello, Coro e Voltaia, l’amministrazione comunale e la Pro Loco, organizzatori di un fitto programma che si protrarrà sino a domenica sera. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il Crastatone che inizia venerdì 31 ottobre a Piancastagnaio è evento che unisce identità e convivialità di un intero territorio. - facebook.com Vai su Facebook
Crastatone, grande festa. Omaggio alla castagna - Piancastagnaio si prepara a celebrare la cinquantottesima edizione della sua festa più importante e sentita dell’anno, il Crastatone, pezzo ... Si legge su msn.com
La stagione delle castagne: "Prodotti di grande qualità anche per il Crastatone" - Francesco Mancini, associazione del Marrone amiatino: "Buona raccolta. Riporta msn.com