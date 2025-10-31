crastatone inizia la grande festa la castagna regina della montagna

Si accendono questa sera all’imbrunire nel centro storico di Piancastagnaio i fuochi di strada e luci nei punti più significativi del paese, in occasione dell’inizio della cinquantottesima edizione del “ Crastatone ”, la più antica e partecipata festa Amiatina in onore della castagna. Un fine settimana nel quale si incontreranno la gastronomia locale, le iniziative e l’accoglienza da parte del Magistrato delle contrade con le sue antiche contrade di Borgo, Castello, Coro e Voltaia, l’amministrazione comunale e la Pro Loco, organizzatori di un fitto programma che si protrarrà sino a domenica sera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

