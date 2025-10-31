Crashgate Felipe Massa sfida la Fia | cosa chiede l' ex Ferrari e cosa accadde a Singapore nel 2008

Il processo Crashgate che vede coinvolti Felipe Massa e la Formula 1 è entrato nel vivo. Dopo una lunga attesa, l'Alta Corte di Londra ha aperto le udienze sul caso con cui l'ex pilota Ferrari accusa la FIA, la Formula One Management (FOM) e l'ex patron Bernie Ecclestone di aver insabbiato lo scandalo che condizionò il Mondiale 2008, chiuso con il successo di Lewis Hamilton per un solo punto. Come chiarito dai legali, Massa non chiede la riassegnazione del titolo. Bensì cerca di ottenere un risarcimento economico e morale per le presunte violazioni commesse dagli organismi che governavano la F1, accusati di non aver indagato tempestivamente sull'incidente volontario di Nelson Piquet Jr. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

