Crashgate Felipe Massa sfida la Fia | cosa chiede l' ex Ferrari e cosa accadde a Singapore nel 2008
Il processo Crashgate che vede coinvolti Felipe Massa e la Formula 1 è entrato nel vivo. Dopo una lunga attesa, l'Alta Corte di Londra ha aperto le udienze sul caso con cui l'ex pilota Ferrari accusa la FIA, la Formula One Management (FOM) e l'ex patron Bernie Ecclestone di aver insabbiato lo scandalo che condizionò il Mondiale 2008, chiuso con il successo di Lewis Hamilton per un solo punto. Come chiarito dai legali, Massa non chiede la riassegnazione del titolo. Bensì cerca di ottenere un risarcimento economico e morale per le presunte violazioni commesse dagli organismi che governavano la F1, accusati di non aver indagato tempestivamente sull'incidente volontario di Nelson Piquet Jr. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
FELIPE MASSA IN TRIBUNALE PER IL CASO CRASHGATE: “TODT ERA SICURO CHE PIQUET FOSSE ANDATO A MURO INTENZIONALMENTE” “Jean Todt disse di essere sicuro che Nelsinho Piquet avesse fatto in maniera intenzionale l’incidente. Non gli - facebook.com Vai su Facebook
Caro Felipe, ma chi te l’ha fatto fare? Il brasiliano prosegue la sua lotta per il caso Crashgate. Dopo 17 anni di nostalgie mondiali, tribunali londinesi e milioni di dollari richiesti, la domanda resta una sola: perché? #F1 Di @diegocatalano77 - X Vai su X
F1. Crashgate 2008: Felipe Massa chiede giustizia in tribunale, la FIA punta il dito contro la Ferrari - Il “Crashgate” di Singapore 2008 in tribunale: Felipe Massa chiede un risarcimento record e giustizia, ma la FIA punta il dito contro la Ferrari. Secondo automoto.it
Felipe Massa al processo per il crashgate. Chiede alla F1 80 milioni, la Fia lo attacca: «Ha perso il Mondiale 2008 per errori suoi, non per l'incidente di Piquet a Singapore» - Felipe Massa ha citato in giudizio la Fia e la Fom chiedendo 82 milioni di dollari per il danno subito dal Crashgate del Gran Premio di Singapore 2008, quando Piquet jr si schiantò «apposta» per favor ... Riporta msn.com