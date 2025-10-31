Crashgate 2008 Massa chiede 80 milioni La nota Fia | Ha perso il Mondiale per colpa sua
Il pilota Ferrari arrivò secondo di un punto, ora cita la Federazione in giudizio per l'incidente di Piquet. Ma fanno rumore le parole di Ecclestone: "Avevamo informazioni per indagare, decidemmo di proteggere lo sport da un grande scandalo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Felipe Massa svela un retroscena dopo i fatti accaduti nel 2008 (Crashgate) : “Nell'ottobre 2009 ho detto ai giornalisti che credevo che Fernando Alonso sapesse che era stato fatto apposta. Ferrari mi rimproverò per aver fatto commenti pubblici su Fernando Al - facebook.com Vai su Facebook
Massa al processo per il crashgate, chiede 80 milioni. La Fia lo attacca: «Ha perso il Mondiale per errori suoi» - X Vai su X
F1. Crashgate 2008: Felipe Massa chiede giustizia in tribunale, la FIA punta il dito contro la Ferrari - Il “Crashgate” di Singapore 2008 in tribunale: Felipe Massa chiede un risarcimento record e giustizia, ma la FIA punta il dito contro la Ferrari. automoto.it scrive
Felipe Massa chiede 71 milioni di euro alla F1 per il Crashgate del 2008. La Fia: “Un plurimilionario che chiede un risarcimento…” - Felipe Massa porta in tribunale FIA e FOM per il “Crashgate”: chiede 82 milioni di dollari di risarcimento per il 2008. Lo riporta blitzquotidiano.it
Felipe Massa al processo per il crashgate. Chiede alla F1 80 milioni, la Fia lo attacca: «Ha perso il Mondiale 2008 per errori suoi, non per l'incidente di Piquet a Singapore» - Felipe Massa ha citato in giudizio la Fia e la Fom chiedendo 82 milioni di dollari per il danno subito dal Crashgate del Gran Premio di Singapore 2008, quando Piquet jr si schiantò «apposta» per favor ... Si legge su msn.com