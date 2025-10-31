Crashgate 2008 Massa chiede 80 milioni La nota Fia | Ha perso il Mondiale per colpa sua

Gazzetta.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pilota Ferrari arrivò secondo di un punto, ora cita la Federazione in giudizio per l'incidente di Piquet. Ma fanno rumore le parole di Ecclestone: "Avevamo informazioni per indagare, decidemmo di proteggere lo sport da un grande scandalo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

