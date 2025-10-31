Craig David nuova edizione celebrativa dell’album di debutto Born To Do It a 25 anni dall’uscita

LONDRA – A 25 anni dall’uscita di “Born To Do It”, il 12 dicembre esce in digitale e in doppio vinile dorato “BORN TO DO IT: 25TH ANNIVERSARY EDITION”, la nuova edizione celebrativa dell’album di debutto di Craig David. Pubblicato originariamente nel 2000, “Born To Do It” segnò una svolta epocale per la musica in Regno Unito, diventando una pietra miliare del UK garage e dell’R&B inglese. Il disco, che debuttò direttamente alla #1 della classifica inglese, fu l’album di debutto più venduto di sempre da parte di un artista solista maschile nel Regno Unito. Da “Born To Do It” vennero estratti una serie di singoli entrati nella storia, tra cui “Fill Me In”, “7 Days” (entrambi alla #1 della classifica britannica) e “Walking Away”, oltre alla collaborazione con gli Artful Dodger in “Rewind”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

