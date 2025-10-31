Covei Meta Catania cuore e rimonta | 3-3 con l’Aek Atene tutto si decide sabato

Un pareggio che lascia aperto ogni discorso qualificazione. La Covei Meta Catania Bricocity impatta 3-3 contro l’AEK Atene al termine di una partita vibrante, giocata con intensità, sfortuna e tanto orgoglio. Sospinti dal pubblico del PalaCatania, gli etnei rimontano due gol di svantaggio e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

