Counseling narrativo terapeutico il manifesto di Antonio e Vittoria Formato

È uscito “Dialogo, cura di sé e trasformazione del mondo. Viaggio nel Counseling Narrativo Terapeutico”, il nuovo libro di Antonio Formato e Vittoria Formato, pubblicato da Apeiron Edizioni. Un testo che coniuga teoria, etica e prassi, e che propone un modello originale di Counseling Narrativo Terapeutico basato su dialogo, narrazione e trasformazione condivisa. Un libro che si rivolge a counselor, formatori, insegnanti, educatori, operatori sociali — ma anche a chiunque voglia liberarsi da narrazioni imposte per tornare ad essere autore della propria storia. In un panorama ancora dominato dalla patologizzazione del disagio, il libro si presenta come manifesto politico e pedagogico: un’alternativa concreta alla retorica del sintomo e della diagnosi, per restituire alle persone la possibilità di riscrivere la propria storia e ridefinire la propria identità narrativa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it