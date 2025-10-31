Costruzioni l’allarme di Cna | A rischio la tenuta del settore
Senza adeguate politiche nazionali sulla rigenerazione urbana e la casa e in assenza di strumenti regionali per rispondere alle esigenze della comunità umbra in materia di abitazioni, il rischio è che il settore delle costruzioni, che tanto ha contribuito alla crescita dell’Umbria dopo la pandemia, vada incontro a una caduta verticale delle proprie prospettive di sviluppo e torni ai livelli dei terribili anni vissuti dal 2008 al 2020. Il timore è che il territorio diventi un’unica, vasta area interna del centro Italia. Le risorse per scongiurare il rischio ci sono, basta indirizzarle dove servono. 🔗 Leggi su Lanazione.it
