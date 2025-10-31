Costruzioni l’allarme di Cna | A rischio la tenuta del settore

Lanazione.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Senza adeguate politiche nazionali sulla rigenerazione urbana e la casa e in assenza di strumenti regionali per rispondere alle esigenze della comunità umbra in materia di abitazioni, il rischio è che il settore delle costruzioni, che tanto ha contribuito alla crescita dell’Umbria dopo la pandemia, vada incontro a una caduta verticale delle proprie prospettive di sviluppo e torni ai livelli dei terribili anni vissuti dal 2008 al 2020. Il timore è che il territorio diventi un’unica, vasta area interna del centro Italia. Le risorse per scongiurare il rischio ci sono, basta indirizzarle dove servono. 🔗 Leggi su Lanazione.it

costruzioni l8217allarme di cna a rischio la tenuta del settore

© Lanazione.it - Costruzioni, l’allarme di Cna: "A rischio la tenuta del settore"

Leggi anche questi approfondimenti

costruzioni l8217allarme cna rischioCostruzioni, l’allarme di Cna: "A rischio la tenuta del settore" - Bertini: "Dopo il boom, senza misure adeguate il comparto rischia una caduta verticale con la fine delle risorse Pnrr e la riduzione dei bonus casa e dell’accesso al credito" . Come scrive lanazione.it

costruzioni l8217allarme cna rischioAllarme della Cna: «Costruzioni, dopo il boom a rischio la tenuta del settore» - “Senza adeguate politiche nazionali sulla rigenerazione urbana e la casa e in assenza di strumenti regionali per rispondere alle esigenze della comunità umbra in materia ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Costruzioni L8217allarme Cna Rischio