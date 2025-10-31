Costretta al sesso a tre e stalking alla ex compagna | barista a processo ma la Procura indaga anche lei
ANCONA – Il giudice Alberto Pallucchini ha rinviato a giudizio per stalking e violenza sessuale di gruppo un 46enne di origine dominicana, residente in città. Avrebbe commesso i reati nei confronti della sua ex compagna, nel 2024. Il processo si aprirà il 12 marzo davanti al collegio penale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
