Così Gasperini ha fatto rinascere Dybala | contro il Parma l' assist numero 300

Roma, 31 ottobre 2025 – Se la Roma ha cominciato il campionato nel migliore dei modi e si trova al primo posto in classifica al pari del Napoli lo deve soprattutto a Paulo Dybala. L'ex Juventus è tornato al centro del progetto giallorosso e Gasperini conta tantissimo su di lui. Nelle otto partite nelle quali è stato chiamato in causa, l'argentino è stato impiegato in tutti i ruoli dell'attacco: dalla seconda punta alla punta centrale, ma anche sull'esterno, come nella gara contro il Pisa. In tutte le occasioni, Dybala ha sempre risposto presente, dimostrando di essere l'arma in più di questa Roma.

