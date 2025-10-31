Cos’è JA21 il partito più a destra di Wilders che rischia di fare da ago della bilancia in Olanda

È il fascino dell’estremo. I Paesi Bassi stanno uscendo dall’esecutivo più a destra della loro storia, formato e nel giro di un anno affossato attorno alla figura di Geert Wilders. Alle elezioni del 29 ottobre, il suo Pvv infatti ha perso consenso. Chi gliel’ha rosicchiato è soprattutto un’altra formazione politica, ancora più a destra, che in questi ultimi mesi è cresciuta a vista d’occhio. Si chiama JA21 – acronimo di Juiste Antwoord 2021, “risposta corretta” –, nei suoi pochi anni di vita ha avuto risultati da zero virgola e mercoledì scorso invece ha sfiorato il 6 per cento. Diventando così un potenziale ago della bilancia in fase di successive alleanze e consultazioni – da sempre questione lunga e intricata nella cosa pubblica olandese. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

