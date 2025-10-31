Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicato al piccolo schermo CHI SALE ( Cose di questo mondo ) La programmazione notturna è diventata vero e proprio terreno di caccia dei network. Mediaset da una parte con Canale 5 punta sulle repliche di Uomini e donne e a seguire la soap spagnola Un altro domani e poi Distretto di polizia con medie che tra le 2 e le 5 sfiorano i 100mila spettatori; con Italia 1 invece si pone l’attenzione su format documentaristici già trasmessi dal canale Focus, con ottimi riscontri di pubblico: nella notte tra lunedì e martedì, dalle 3 alle 5, le tre puntate di Cose di questo mondo hanno tenuto una media superiore ai 70mila spettatori con picchi del 7% di share. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Cose di questo mondo, il popolo della notte incollato alla tv