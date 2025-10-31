Cosa vuole Slot? La smetta di lamentarsi il Liverpool ha speso 446 milioni di sterline Telegraph
Quando André Villas-Boas era allenatore del Chelsea, entrò in conferenza stampa e dichiarò che la rosa del suo club non era paragonabile a quella del Manchester City. Era il marzo 2012 e Villas-Boas fu esonerato dopo la partita successiva. Un dirigente del Chelsea stava quasi sbattendo la testa contro un muro per la frustrazione fuori dalla sala stampa perché aveva espressamente detto a Villas-Boas di smettere di parlare di altri club. E poi lo fece comunque. Lo racconta il Telegraph, usando l’aneddoto come gancio per parlare di Slot. Il punto dell’analisi di Jason Burt è che Arne Slot dovrebbe evitare di lamentarsi della forza altrui visto che per rafforzargli il Liverpool hanno speso la bellezza di 446 milioni di sterline. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
