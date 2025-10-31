Cosa succede ora all’ex principe Andrea? Sfratto finanze e zero titoli | ripercussioni anche per Sarah Ferguson e le figlie
Londra, 31 ottobre 2025 – Carlo III ha iniziato l’iter per cancellare il titolo di princip e al fratello minore Andrea, finito al centro dello scandalo legato al finanziere Jeffrey Epstein. E adesso cosa succede? Dopo che Buckingham Palace ha formalizzato l’intenzione di revocare “titoli e onori” al 65enne, notificandogli perfino l’obbligo di lasciare immediatamente Royal Lodge, la residenza al Royal Lodge, in cui viveva da oltre vent’anni, come vivrà l’ex principe? La decisione del sovrano, definita “molto dura” dai commentatori reali, arriva dopo mesi di pressioni politiche e mediatiche e con il sostegno della famiglia e del governo britannico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
