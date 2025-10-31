Cosa si sono detti Spalletti e Comolli nell’incontro di lunedì

Il dg ha confermato l’incontro di lunedì con il tecnico per parlare del futuro insieme: cosa può succedere sul mercato Lo avevamo raccontato su queste pagine. Lunedì, dopo l’evento con Francesco Totti, Luciano Spalletti ha incontrato Comolli per parlare del suo contratto e del mercato della Juventus. Il sì, ovviamente, era già arrivato ma serviva un altro importante passaggio per approfondire tutti gli aspetti economici e costruire lo staff del tecnico. Luciano Spalletti (Ansafoto) – calciomercato.it Con l’occasione, i due hanno parlato anche del mercato e delle esigenze della squadra, a partire dal nuovo centrocampista: una richiesta fatta in estate già da Tudor, ma rimasta inascoltata dalla proprietà. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

