Cosa Sgarbi Sabrina Colle dopo l'udienza contro Evelina | Mai voluto isolare Vittorio solo proteggerlo
Parla Sabrina Colle, compagna storica di Vittorio Sgarbi, dopo l’udienza per la nomina dell’amministratore di sostegno chiesta da Evelina Sgarbi, figlia del critico d’arte. In una lunga lettera, l’attrice ha voluto chiarire la sua posizione, respingendo con forza le accuse di chi sostiene che Sgarbi sia stato isolato negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
