Cosa Sgarbi Sabrina Colle dopo l'udienza contro Evelina | Mai voluto isolare Vittorio solo proteggerlo

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parla Sabrina Colle, compagna storica di Vittorio Sgarbi, dopo l’udienza per la nomina dell’amministratore di sostegno chiesta da Evelina Sgarbi, figlia del critico d’arte. In una lunga lettera, l’attrice ha voluto chiarire la sua posizione, respingendo con forza le accuse di chi sostiene che Sgarbi sia stato isolato negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

cosa sgarbi sabrina dopoCosa Sgarbi, Sabrina Colle dopo l’udienza contro Evelina: “Mai voluto isolare Vittorio, solo proteggerlo” - Parla Sabrina Colle, compagna storica di Vittorio Sgarbi, dopo l’udienza per la nomina dell’amministratore di sostegno chiesta da Evelina Sgarbi, figlia ... Secondo fanpage.it

cosa sgarbi sabrina dopoSgarbi, la nuova lettera di Sabrina Colle: “Non cerchiamo facili ribalte”, la stoccata contro Evelina - Samantha De Grenet condivide la nuova lettera esclusiva di Sabrina Colle: la verità su Vittorio Sgarbi e le accuse della figlia Evelina. Si legge su donnaglamour.it

cosa sgarbi sabrina dopoSgarbi, show in tribunale: spunta il “regalo” provocatorio, cosa è successo - Dopo le accuse della figlia Evelina, Vittorio Sgarbi si presenta in tribunale: lo show in aula e le tensioni tra le sorelle. donnaglamour.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cosa Sgarbi Sabrina Dopo