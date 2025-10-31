Cosa racconta di noi Bugonia film sul complottismo e perché crediamo alle teorie del complotto

Quando sono entrata al cinema per vedere “Bugonia”, ultimo lavoro di Yorgos Lanthimos, mi sono chiesta come fosse possibile che nessuno avesse mai fatto prima un film su un tema urgente e pervasivo come il complottismo. Chiunque di noi, infatti, con lo sconcerto nel cuore e gli occhi strabuzzati. 🔗 Leggi su Today.it