Cosa ha causato il rogo al casello dell’A21 | le immagini dopo il disastro
Potrebbe essere stato un cortocircuito nel vano motore di un furgone la causa del devastante incendio che, nel primo pomeriggio di giovedì 30 ottobre, ha distrutto il casello autostradale di Brescia Sud, lungo l’A21, nel territorio di Poncarale. Le fiamme, divampate all’improvviso, hanno avvolto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
