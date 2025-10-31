Cosa fare nel weekend dei morti in Irpinia | sagre feste spettacoli

La Festa della Castagna IGP di MontellaRitorna a Montella la Festa della Castagna che si propone, come ogni anno, di valorizzare uno dei prodotti più rappresentativi dell’economia locale e della cultura alimentare campana, attraverso un programma che coinvolge produttori, operatori del settore e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

SALVA IL POST! Ecco alcune idee su cosa fare in questo fine settimana (da venerdì 31 ottobre a domenica 2 nivembre) a Verona (e provincia) 31 ottobre Gardaland Halloween Party Gardaland 31 ottobre 90 Wonderland – Halloween edition Palaferroli S - facebook.com Vai su Facebook

Weekend di Ognissanti con i bambini: cosa fare in Italia tra eventi, parchi e natura - Idee per il weekend di Ognissanti con i bambini: parchi a tema Halloween, borghi, città d’arte, terme e attività per famiglie in tutta Italia ... nostrofiglio.it scrive

Cosa fare ad Halloween: i grandi classici e le proposte alternative in Italia e in Europa tra feste, eventi e borghi delle streghe - Da Londra ai borghi delle streghe italiani, tutte le destinazioni e gli eventi imperdibili per un Halloween alternativo ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Le 8 cose da fare (anche gratis) per questo weekend a Monza e dintorni - Un lungo e molto speciale weekend sta per arrivare portando con sé le suggestioni della notte più magica dell'anno e le tradizioni legate alla festività di Ognissanti e dei Morti. Scrive monzatoday.it