Cosa dovrebbe mangiare un gatto anziano La veterinaria | Sbagliato ridurre il fabbisogno proteico

Con l’avanzare dell’età, le esigenze nutrizionali del gatto cambiano. La veterinaria esperta in nutrizione Maria Mayer spiega che il gatto anziano soprattutto in questa fase della vita necessita di proteine animali, taurina, omega 3, e antiossidanti. Semaforo rosso invece per qualsiasi tipo di proteine vegetali e alimenti troppo calorici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Chivu si è convinto: a Napoli domani sera dovrebbe essere Bonny il compagno di reparto di Lautaro. Cosa ne pensate? ? - facebook.com Vai su Facebook

Cosa dovrebbe mangiare un gatto anziano. La veterinaria: “Sbagliato ridurre il fabbisogno proteico” - La veterinaria esperta in nutrizione Maria Mayer spiega che il gatto anziano soprattutto in questa fase della vita necessita di ... Segnala fanpage.it

Cosa deve mangiare un gatto sterilizzato e perché l’alimentazione è diversa - Quando un gatto viene sterilizzato, il suo corpo cambia: il metabolismo rallenta, l'attività fisica si riduce e il rischio di sviluppare sovrappeso o patologie urinarie aumenta in maniera ... Si legge su fanpage.it

Cosa deve mangiare un gatto? Consigli e miti da sfatare: la parola all'esperto - Quali alimenti sono sicuri e quali, invece, rischiano di diventare pericolosi ... Come scrive lastampa.it