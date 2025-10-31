Cosa diavolo c’è scritto sopra? Formigli e il braccialetto nero di Sangiuliano | quella frase sui comunisti…
Durante l’ultima puntata di Piazzapulita, il talk show condotto da Corrado Formigli su La7, non sono mancati i momenti di tensione e ironia. Protagonista della scena è stato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che ha mostrato in diretta un braccialetto dal messaggio polemico, scatenando un botta e risposta destinato a far discutere. La scena, semplice ma eloquente, ha catturato l’attenzione del pubblico televisivo e dei social, diventando in poche ore uno dei momenti più commentati della serata. Leggi anche: “Bugiardo a me? Sono scioccato!”. Volano insulti in diretta, Formigli impotente Leggi anche: “Del Debbio sindaco di Milano?”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Cosa diavolo ho appena letto - facebook.com Vai su Facebook
“Stesa in fondo alle scale”: cosa c’è scritto sull’appunto del padre di Andrea Sempio trovato in auto - Oggi al Tribunale del Riesame a Brescia si discuterà della richiesta di ricorso presentata dalla difesa dell’ex pm Mario Venditti (indagato per corruzione in atti d’ufficio) contro i provvedimenti ... Da fanpage.it
Cosa c’è scritto nel secondo pizzino trovato a casa Sempio, l’avvocato Lovati: “È caccia alle streghe” - “Lo scorso venerdì nella casa della famiglia Sempio è stato sequestrato un secondo pizzino su cui sono riportate cifre come 800 euro, 1. Segnala fanpage.it