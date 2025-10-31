Cosa c'è nel piano dell'Ue contro il caro affitti e la crisi abitativa

L’Unione Europea ha nominato un nuovo commissario e una commissione speciale contro l’emergenza abitativa. In tutta l'Ue i prezzi delle abitazioni sono aumentati del 53% in dieci anni. A causa della crisi abitativa, il 17% degli europei vive in case sovraffollate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

