Corteo delle anime sante una suggestiva teatralizzazione del culto dei morti
C’è un confine sottile tra memoria e leggenda, tra tradizione popolare e arte scenica. A Capaci, questo confine prende vita grazie a "Il Corteo delle Anime Sante", una suggestiva teatralizzazione che affonda le radici in uno dei riti più antichi e sentiti della cultura siciliana: il culto dei. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondisci con queste news
IS ANIMEDDAS 2025 – IGLESIAS Dal 26 ottobre al 2 novembre 2025 Centro storico di Iglesias Un viaggio tra storie, spettacoli, giochi, magia e antiche tradizioni nelle suggestive vie del centro storico di Iglesias. Rivivi l’atmosfera misteriosa e affascinant - facebook.com Vai su Facebook
“Corteo delle anime sante”, una suggestiva teatralizzazione del culto dei morti - A Capaci, questo confine prende vita grazie a “Il Corteo delle Anime Sante”, una suggestiva teatralizzazione che ... Lo riporta mondopalermo.it