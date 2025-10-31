La miccia è esplosa due giorni fa, quando la Corte dei conti ha negato il visto di legittimità alla delibera Cipess che avrebbe sbloccato 13,5 miliardi per il Ponte sullo Stretto. Ma la reazione del governo ha travolto la decisione. Giorgia Meloni ha parlato di «invasione di campo», Matteo Salvini di «scelta politica». Il diniego è diventato il casus belli per riportare lo scontro sotto i riflettori e rilanciare l’urgenza di un progetto già scritto: la riforma che punta a ridisegnare la Corte dei Conti e a ridurre i poteri di controllo della magistratura contabile. Corte dei Conti, una riforma che viene da lontano. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Corte dei conti sotto attacco: lo scontro sul Ponte accelera la riforma che smantella i controlli dei magistrati contabili