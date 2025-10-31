Corso di perfezionamento UniFi su Intelligenza Artificiale in educazione | iscrizioni aperte 25 CFU online
Un anno per diventare “AI-literate” a scuola. Dal 1° dicembre 2025 al 31 ottobre 2026 il Laboratorio Tecnologie dell’Educazione (Università di Firenze) propone il corso annuale “Intelligenza artificiale in educazione: aspetti etici, pedagogico-didattici e applicativi”, interamente online (incontri mensili sincroni da 2 ore + attività asincrone), 150 ore totali con prova finale e rilascio di . L'articolo Corso di perfezionamento UniFi su Intelligenza Artificiale in educazione: iscrizioni aperte (25 CFU, online) . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
