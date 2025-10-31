Corse clandestine a Roma Sul Gra a oltre 200 km all' ora' | il video
Bolidi che si lanciano a 200 all’ora ma anche di più sul Grande Raccordo anulare. Il fenomeno delle corse clandestine è sempre più frequente nelle notti di Roma ed è ora salito alle cronache dopo l ‘incidente sulla Cristoforo Colombo in cui ha perso la vita Beatrice Bellucci, una ragazza di appena 20 anni, che si sospetta possa essere dipeso da una folle corsa. “ Correre in un circuito improvvisato in città vuol dire aumentare a dismisura il tasso di rischio. Anche a me da ragazzo è capitato, ti trovi al semaforo e ti si affianca uno che comincia a dare di gas, ti ‘ingarelli’ e parte la sfida. Ma non è accettabile, un po’ come è successo sulla Colombo”, racconta a LaPresse, Flavio (nome di fantasia), che gareggia ma solo sul GRA. 🔗 Leggi su Lapresse.it
