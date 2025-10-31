corsair celebra i 10 anni di the witcher 3 con una collezione esclusiva di periferiche da collezione

Corsair e CD PROJEKT RED tornano a far sognare i gamer con una collaborazione che sa di leggenda. Per festeggiare il decimo anniversario di The Witcher 3: Wild Hunt, nasce la Wild Hunt 10th Anniversary Collection, una linea limitata di periferiche dedicate al capolavoro che ha segnato un’intera generazione di giocatori. Pensata per chi vive ancora immerso nel Continente e nel mito di Geralt di Rivia, la collezione combina design ispirato all’universo di The Witcher, materiali premium e prestazioni hardware di fascia alta, trasformando accessori da gaming in veri pezzi da collezione. Una serie creata per i veri Witcher. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

