Corsa scudetto Spalletti debutta sulla panchina della Juventus | subito due assenze pesanti

Corsa scudetto, Spalletti sceglie la lista dei giocatori da portare a Cremona, l'obiettivo dichiarato è la vetta della classifica. È tutto pronto per la prima partita ufficiale di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus, che domani alle ore 20:45 affronterà la Cremonese. Il tecnico toscano, subentrato a Igor Tudor, guiderà per la prima volta i bianconeri in una sfida che rappresenta anche il primo passo nella corsa scudetto. Tuttavia, la vigilia non è priva di sorprese, con due assenze di peso tra i convocati. Secondo il comunicato ufficiale del club, Spalletti dovrà fare a meno di Kenan Yildiz e Lloyd Kelly, due giocatori ritenuti fondamentali in questo avvio di stagione.

