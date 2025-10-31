Per tutta l’estate ha lavorato come elettricista e con i soldi guadagnati ha acquistato il corredo scolastico per i suoi fratelli. Il giovane, di origine tunisina, a giugno si diplomerà all’istituto Cossa e ha già un posto opzionato nella ditta in cui ha effettuato l’ alternanza scuola-lavoro. "Appena lavorerò – ha detto al padre – la nostra vita cambierà". In passato la famiglia è stata sfrattata, ma ora si è ripresa: il padre di giorno è muratore e rider la notte pur di non far mancare nulla ai suoi 4 figli maschi. L’uomo è un esempio per i suoi ragazzi. E il primogenito lo ha dimostrato. Se n’è accorta Carmen Silva dell’associazione Ci siamo anche noi, che ogni anno organizza Lascia&raddoppia, giunta alla XIV edizione, con cui consegna materiale scolastico a chi è in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Corredi agli alunni, un dono ben ripagato