Cornetti portafortuna e risate Virginia Raffaele e il regista Milani conquistano Napoli con La vita va così | VIDEO

Napolitoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le commedie sociali firmate da Riccardo Milani piacciono, la conferma c’è stata con Un Mondo a parte con Virginia Raffaele e Antonio Albanese e su quella strada sta andando La vita va così che dopo aver aperto fuori concorso la Festa del cinema di Roma si sta ponendo al box office come miglior. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

