Cormano droga armi ed esplosivo in pizzeria arrestato il titolare | VIDEO

La Polizia di Stato nei giorni scorsi ha arrestato a Cormano un cittadino italiano di 24 anni per la detenzione di 11 grammi di cocaina e oltre tre etti e mezzo di hashish nella pizzeria di cui è titolare. Lo stesso è stato indagato per il porto abusivo di armi e per gli esplosivi rinvenuti. . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Cormano, droga, armi ed esplosivo in pizzeria, arrestato il titolare | VIDEO

Leggi anche questi approfondimenti

NewsCormanoCronaca Cormano, ordigni artigianali e droga in pizzeria #NordMilano24 #cormano #pizzeria #ordigniartigianali #droga #cronaca #breakingnews - X Vai su X

San Giuliano Milanese, 5 chili di cocaina nascosti nel bagagliaio: arrestato 34enne marocchino La Polizia di Stato scopre un doppiofondo durante un controllo nel parcheggio di un megastore: la droga avrebbe fruttato fino a un milione di euro #SanGiulia - facebook.com Vai su Facebook

Cormano, droga, armi ed esplosivo in pizzeria, arrestato il titolare - La Polizia di Stato nei giorni scorsi ha arrestato a Cormano un cittadino italiano di 24 anni per la detenzione di 11 grammi di cocaina e oltre tre etti e ... Lo riporta ilnotiziario.net

Droga e ordigni esplosivi in una pizzeria di Cormano, 24enne arrestato nel Milanese: il video del blitz - Un cittadino italiano di 24 anni, titolare di una pizzeria, è stato fermato per detenzione di droga e porto abusivo di armi, oltre che per il possesso di esplosivi. virgilio.it scrive

Pizzeria di via Vespucci a Cormano: scoperto un deposito di droga e armi, arrestato il titolare - Blitz della Polizia di Stato nel locale gestito da un 24enne: sequestrati cocaina, hashish, munizioni, una pistola stordente e cinque ordigni artigianali ... Riporta 7giorni.info