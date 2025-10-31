Cori fascisti Vannacci minimizza | Non vado a origliare in casa d’altri
«Della vicenda dei cori fascisti e degli inni a Mussolini nella sede di Fratelli d’Italia di Parma “non conosco i particolari, ma ho letto solo i titoli di stampa, in genere non vado a origliare in casa d’altri cosa si canti o di cosa si discuta». Queste le parole all’AdnKronos di Roberto Vannacci, vicesegretario della Lega, sulla vicenda dei cori fascisti nella sede di FdI a Parma. Sul caso sono montate le polemiche, con la richiesta del Pd alla premier Giorgia Meloni di dissociarsi e l’intervento del responsabile dei giovani di FdI, Fabio Roscani, che ha detto che la sezione in questione è stata già commissariata, dissociandosi. 🔗 Leggi su Open.online
Argomenti simili trattati di recente
Cori fascisti nella sede di Fratelli d’Italia a Parma. Il sindaco Guerra: “Squallida propaganda” Invocazioni al duce dalla sede di Borgo del Parmigianino: lo testimonia un video su Instagram. I dem: “Li conosciamo, li combatteremo. La premier cerca di mascherar - facebook.com Vai su Facebook
Cori fascisti nella sede di Fratelli d'Italia, polemica a Parma. Il video sarebbe stato girato la sera del 28 ottobre. #ANSA - X Vai su X
Cori fascisti nella sede di FdI a Parma, Vannacci minimizza l’accaduto. Scoppia la polemica - Il vicesegretario della Lega, Roberto Vannacci, è intervenuto sulla polemica scatenata dai cori fascisti e gli inni a Benito Mussolini intonati ... Lo riporta thesocialpost.it
Cori fascisti, Vannacci minimizza: «Non vado a origliare in casa d’altri» - L'ex generale ed europarlamentare della Lega all'Adnkronos: «Non mi pare siamo di fronte a reati, come ci dice la sentenza della Cassazione» L'articolo Cori fascisti, Vannacci minimizza: «Non vado a o ... Come scrive msn.com
Cori fascisti a Parma nella sede FdI, Vannacci contro chi ha girato il video: "Non origlio in casa d'altri" - Vannacci ha commentato il video con i cori fascisti nella sede FdI a Parma: attacco del vicesegretario della Lega a chi ha registrato il filmato. Scrive virgilio.it