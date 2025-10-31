Cori fascisti Vannacci minimizza | Non vado a origliare in casa d’altri

Open.online | 31 ott 2025

«Della vicenda dei cori fascisti e degli inni a Mussolini nella sede di Fratelli d’Italia di Parma “non conosco i particolari, ma ho letto solo i titoli di stampa, in genere non vado a origliare in casa d’altri cosa si canti o di cosa si discuta». Queste le parole all’AdnKronos di Roberto Vannacci, vicesegretario della Lega, sulla vicenda dei cori fascisti nella sede di FdI a Parma. Sul caso sono montate le polemiche, con la richiesta del Pd alla premier Giorgia Meloni di dissociarsi e l’intervento del responsabile dei giovani di FdI, Fabio Roscani, che ha detto che la sezione in questione è stata già commissariata, dissociandosi. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

