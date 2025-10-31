Cori fascisti Pd | Meloni condanni
11.25 Sui cori fascisti nella sede Fratelli d'Italia a Parma è intervenuto il sindaco della città emiliana, Michele Guerra: "Parma non accetterà né ora né mai squallida propaganda di un tempo passato e orrendo". Il segretario del Pd di Parma e assessore alla legalità, Francesco de Vanna: "Nonostante gli sforzi della Presidente del Consiglio per mascherare questa ideologia 'retrò' e strizzare l'occhio ai moderati,questo erano,questo rimangono.Li combatteremo" Tutto il Pd insorge. La richiesta è: "Meloni condanni" l'episodio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
