La Procura di Parma ha aperto un fascicolo relativo al caso dei cori fascisti nella sede cittadina di Fratelli d’Italia. “Si tratta di un modello 45, non c’è ancora un reato ipotizzato – spiega all’Ansa il procuratore capo Alfonso D’Avino – siamo ancora nella fase esplorativa sulla base delle notizie apprese dalla stampa”. Sulla vicenda indaga la Digos, delegata sempre alle indagini di natura politica. “Ora bisogna verificare se il fatto sia vero e accertare se possa trasformarsi in una notizia di reato”. In questa fase non ci sono persone iscritte nel registro degli indagati. Il modello 45 è infatti senza ipotesi di reato e anche indagati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cori fascisti nella sede FdI di Parma, aperto un fascicolo esplorativo dalla procura