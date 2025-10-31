Cori fascisti nella sede Fdi a Parma il Pd se la prende con Meloni
Inni al duce e camicie nere, commissariata la Giovane Italia. I dem: "La premier condanni" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
A Predappio sono tornati i fascisti, e purtroppo anche in Italia. Fra spintoni, offese, cori che richiamano direttamente al nazismo, l’Italia a cui la destra italiana non ha mai smesso di strizzare l’occhio, si è ritrovata a Predappio per festeggiare la Marcia su Roma, - facebook.com Vai su Facebook
Esquilino, aggressione in un bar: "Cori fascisti, poi botte e danni al locale" - X Vai su X
Parma, "camicia nera trionferà" e inno al Duce: cori fascisti in sede FdI - Cori fascisti inneggianti a Benito Mussolini, cantati all'interno e davanti alla sede di Fratelli d'Italia in borgo del Parmigianino, a Parma, utilizzata ... Scrive lapresse.it
Parma, cori fascisti e inni al Duce nella sede di Fratelli d’Italia: il video sui social - Cori fascisti inneggianti a Benito Mussolini, cantati all'interno e davanti alla sede di Fratelli d'Italia in borgo del Parmigianino, a Parma, utilizzata ... Secondo msn.com
Cori fascisti nella sede di Fratelli d'Italia a Parma, commissariata federazione provinciale di Gioventù Nazionale - Un gruppo di giovani intona cori fascisti e inni al duce nella sede di Parma di Fratelli d'Italia, utilizzata anche dal movimento giovanile del partito, ... Si legge su ilmessaggero.it