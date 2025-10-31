Cori fascisti nella sede FdI a Parma | Camicia nera trionferà Roscani FdI | Niente lezioni dal Pd che inneggia alle brigate rosse - VIDEO
Inutile sottolineare che come al solito sono arrivate le parole di condanna da parte del Pd, che continua a tirare in ballo Meloni e a chiedere il commissariamento della sezione, già annunciato da Donzelli. Roscani: “Giovani esponenti del Pd si facevano fotografare con indosso magliette inneggianti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
Cori fascisti nella sede di Fratelli d'Italia a Parma, la Procura apre un fascicolo #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
#tagada Elly Schlein invita Giorgia Meloni a non tacere sulla vicenda dei cori fascisti nella sede di FdI a Parma - X Vai su X
Cori fascisti nella sede di FdI a Parma. Commissariata la sede. Il Pd: "Meloni condanni" - "Camicia nera trionferà": un video diffuso sui social mostra alcuni giovani intonano cori fascisti e inni al Duce nella sede di FdI a Parma. Secondo msn.com
Cori fascisti davanti alla sede FdI a Parma: il video virale. Sdegno del sindaco e il Pd attacca - Il coordinamento regionale di Gioventù nazionale prende le distanze: “Commissariamo” . Da quotidiano.net
Cori fascisti in sede FdI, commissariati i giovani a Parma: "Ferma distanza da estremismo" - I dem chiedono l'intervento di Meloni dopo il video sui cori e gli inni a Mussolini da parte di alcuni membri di Gioventù Nazionale. Come scrive adnkronos.com