Cori fascisti nella sede FdI a Parma | Camicia nera trionferà Roscani FdI | Niente lezioni dal Pd che inneggia alle brigate rosse - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inutile sottolineare che come al solito sono arrivate le parole di condanna da parte del Pd, che continua a tirare in ballo Meloni e a chiedere il commissariamento della sezione, già annunciato da Donzelli. Roscani: “Giovani esponenti del Pd si facevano fotografare con indosso magliette inneggianti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

