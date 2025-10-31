Cori fascisti nella sede di Fratelli d' Italia | Camicia nera trionferà Commissariata Gioventù nazionale a Parma

Un gruppo di giovani intona cori fascisti e inni al Duce nella sede di Parma di Fratelli d'Italia, utilizzata anche dal movimento giovanile del partito, Gioventù nazionale. Il video sta facendo il giro del web e suscitando feroci polemiche. "In accordo con i vertici nazionali del movimento, si è proceduto al commissariamento immediato della federazione provinciale di Gioventù Nazionale Parma per. 🔗 Leggi su Feedpress.me

