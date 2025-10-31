Cori fascisti nella sede di Fratelli d’Italia a Parma
Cori inneggianti a Mussolini e slogan come «camicia nera trionferà» e «me ne frego di morire sventolando il tricolore». È quanto si sente in un video pubblicato da Fanpage.it e Repubblica e girato nella sede di Fratelli d’Italia a Parma, in Borgo del Parmigianino, locale utilizzato anche dal movimento giovanile del partito, Gioventù Nazionale. Le immagini, risalenti alla sera del 28 ottobre, mostrano un gruppo di giovani che canta a voce alta brani riconducibili al repertorio fascista. Tra i versi intonati si distinguono frasi come « Ce ne freghiamo della galera, camicia nera trionferà, se non trionfa sarà un bordello col manganello e le bombe a man », fino al coro finale « Duce, Duce, Duce! ». 🔗 Leggi su Lettera43.it
