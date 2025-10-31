Cori fascisti nella sede di Fratelli d’Italia a Parma Il sindaco Guerra | Squallida propaganda
Invocazioni al duce dalla sede di Borgo del Parmigianino: lo testimonia un video su Instagram. I dem: “Li conosciamo, li combatteremo. La premier cerca di mascherare quest’ideologia, ma così restano e rimangono”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Leggi anche questi approfondimenti
A Predappio sono tornati i fascisti, e purtroppo anche in Italia. Fra spintoni, offese, cori che richiamano direttamente al nazismo, l’Italia a cui la destra italiana non ha mai smesso di strizzare l’occhio, si è ritrovata a Predappio per festeggiare la Marcia su Roma, - facebook.com Vai su Facebook
Esquilino, aggressione in un bar: "Cori fascisti, poi botte e danni al locale" - X Vai su X
Lancio di uova contro la sede di Fratelli d'Italia a Torino dopo le violenze al liceo Einstein - Corteo in Barriera di Milano, fumogeni e cori sotto la sezione del partito di Governo. Si legge su giornalelavoce.it
Saluti fascisti e cori per il duce nella scuola occupata: "Un atto violento" - Accade all’istituto tecnico commerciale Vincenzo Arangio Ruiz in viale Africa 109 all’Eur. Riporta romatoday.it